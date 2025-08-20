- Дата публікації
Маккабі Тель-Авів – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи
Текстовий репортаж першого поєдинку між ізраїльським та українським клубами.
У четвер, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на "ТСЦ Арені" у сербському місті Бачка-Топола. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
"Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). У третьому етапі відбору ЛЧ підопічні Олександа Шовковського програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).
"Маккабі" Тель-Авів розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де вилетів від "Пафоса" (1:1, 0:1). У третьому етапі відбору Ліги Європи ізраїльський клуб переміг "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).
Матч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні на "Арені Люблін". Початок гри – о 21:00 за київським часом.
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Маккабі" Тель-Авів – "Динамо".