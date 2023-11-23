Маккабі Тель-Авів – Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Луганський клуб намагатиметься взяти реванш за поразку в першому поєдинку з ізраїльтянами.

У суботу, 25 листопада, луганська "Зоря" зіграє з "Маккабі" Тель-Авів у перенесеному матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Цей поєдинок мав відбутися ще 26 жовтня у Тель-Авіві, однак через напад терористичної організації ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази його перенесли.

У зв'язку з бойовими діями матч відбудеться не на території Ізраїлю. Команди зіграють у сербському місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Додамо, що у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" у номінально домашньому матчі у польському Любліні програла "Маккабі" Тель-Авів з рахунком 1:3.

Де дивитися матч Маккабі Тель-Авів – Зоря

На території України поєдинок між "Маккабі" Тель-Авів та "Зорею" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря".

Прогнози букмекерів на матч Маккабі Тель-Авів – Зоря

Букмекери у прийдешньому поєдинку вище оцінюють шанси ізраїльського клубу. На перемогу "Маккабі" Тель-Авів можна поставити з коефіцієнтом 1,68. Нічия – 4,10. Виграш бронзового призера чемпіонату України – 5,20.

Після трьох зіграних матчів "Зоря" з 4 очками посідає третє місце у групі В. "Маккабі" Тель-Авів (6 балів) йде на другій позиції. Лідирує бельгійський "Гент" (10 пунктів). Замикає квартет ісландський "Брейдаблік" (0).

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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