Маккабі Тель-Авів – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж четвертого поєдинку луганців на груповій стадії третього за престижністю єврокубка.

У суботу, 25 листопада, луганська "Зоря" зіграє з "Маккабі" Тель-Авів у перенесеному матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться у сербському місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Зазначимо, що цей матч мав відбутися ще 26 жовтня у Тель-Авіві, однак через напад терористичної організації ХАМАС та бойові дії у Секторі Гази його перенесли з території Ізраїлю на пізнішу дату.

Додамо, що у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" у номінально домашньому матчі у польському Любліні програла "Маккабі" Тель-Авів з рахунком 1:3.

Після трьох зіграних матчів "Зоря" з 4 очками посідає третє місце у групі В. "Маккабі" Тель-Авів (6 балів) йде на другій позиції. Лідирує бельгійський "Гент" (10 пунктів). Замикає квартет ісландський "Брейдаблік" (0).

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря".