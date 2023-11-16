"Маккабі" Тель-Авів – "Зоря": стало відомо, де відбудеться перенесений матч Ліги конференцій

Європейський футбольний союз (УЄФА) затвердив місце проведення перенесеного матчу 3-го туру групового етапу Ліги конференцій між "Маккабі" Тель-Авів і луганською "Зорею".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, поєдинок відбудеться 25 листопада у сербському місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена. Час початку зустрічі буде визначено пізніше.

Поєдинок між "Маккабі" та "Зорею" мав відбутися 26 жовтня у Тель-Авіві, однак гру перенесли через напад терористичної організації ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

Додамо, що у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" у номінально домашньому матчі у польському Любліні програла "Маккабі" Тель-Авів з рахунком 1:3. Після цієї поразки Валерій Кривенцов подав у відставку з посади головного тренера луганського клубу.

Після трьох зіграних матчів "Зоря" з 4 очками посідає третє місце у групі В. "Маккабі" Тель-Авів (6 балів) йде на другій позиції. Лідирує бельгійський "Гент" (10 пунктів). Замикає квартет ісландський "Брейдаблік" (0).

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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