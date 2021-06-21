"Максимальна сімейна підтримка": як обраниці гравців збірної України вболівають за команду в матчі з Австрією

Вирішальний поєдинок для "синьо-жовтих" на турнірі вже розпочався.

Пресслужба Української асоціації футболу опублікувала фото з трибун стадіону "Національний" у Бухаресті з обраницями гравців збірної, які цими хвилинами грають проти команди Австрії на Євро-2020.

Другі половинки наших футболістів зібралися разом у синьо-жовтих футболках, щоб підтримати своїх коханих у важливому матчі.

instagram.com/uafukraine

Протягом гри вони надавали збірній неймовірну підтримку разом з іншими українськими фанатами на трибунах стадіону "Національний".

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

ТСН Проспорт веде онлайн-трансляцію матчу Україна - Австрія.

Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають друге місце у групі С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Шевченка до плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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