"Максимальна сімейна підтримка": як обраниці гравців збірної України вболівають за команду в матчі з Австрією

Вирішальний поєдинок для "синьо-жовтих" на турнірі вже розпочався.
Пресслужба Української асоціації футболу опублікувала фото з трибун стадіону "Національний" у Бухаресті з обраницями гравців збірної, які цими хвилинами грають проти команди Австрії на Євро-2020.
Другі половинки наших футболістів зібралися разом у синьо-жовтих футболках, щоб підтримати своїх коханих у важливому матчі.
Протягом гри вони надавали збірній неймовірну підтримку разом з іншими українськими фанатами на трибунах стадіону "Національний".
ТСН Проспорт веде онлайн-трансляцію матчу Україна - Австрія.
- Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).
- Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають друге місце у групі С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Шевченка до плейоф.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.