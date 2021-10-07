Максимальне приниження: збірна України знищила Росію в Європейській лізі регбі з рахунком 96:18

Другу половину дуелі "синьо-жовті" взагалі виграли "під нуль".

Збірна України здобула надвпевнену перемогу у відборі до Чемпіонату Європи з регбіліг (регбі-13).

"Синьо-жовті" в Белграді декласували збірну Росії з рахунком 96:18. Цікаво, що в другій половині матчу було зафіксовано рахунок 60:0.

Зазначимо, що для збірної Росії ця поразка стала другою на турнірі, раніше вони поступилися команді Сербії з рахунком 10:66. У вирішальному поєдинку за право підвищитися в класі посперечаються команди України та Сербії. Зустріч відбудеться 9 жовтня.

FT: Ukraine 9️⃣6️⃣➖1️⃣8️⃣ Russia

Finale this weekend Serbia Ukraine winner takes all! pic.twitter.com/4PDBoqDeOd — European Rugby League (@EuroRugbyLeague) October 6, 2021

"У нас був внутрішній чемпіонат, і це дійсно допомогло нам у підготовці. Однією з цілей нашої стратегії є побудова міжнародного досвіду на основі цього, тому цей результат для нас дуже важливий. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Сербією для вирішення чемпіону", - сказав президент УФРЛ Артур Мартиросян.

Додамо, що регбіліг, на відміну від регбі-юніон (регбі-15) - більш швидкісна і динамічна гра.

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