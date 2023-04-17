Максимальний результат: Романчук здобув для України ще одну ліцензію на Олімпіаду-2024

Загалом "синьо-жовті" вже вибороли п'ять олімпійських ліцензій на Ігри в Парижі у плаванні.

Український плавець Михайло Романчук завоював свою вже третю ліцензію на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

На змаганнях Stockholm Open у столиці Швеції 26-річний українець виконав олімпійський норматив у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Для здобуття олімпійської ліцензії потрібно було подолати дистанцію за 7:51,65 хв. Романчук впорався з цим завданням за 7:47,12 хв, перевершивши необхідний результат на 4,53 секунди.

Зазначимо, що в фінальному запливі Михайло посів друге місце. Його випередив ірландець Даніель Віффен, який з часом 7:44,45 хв теж кваліфікувався на ОІ-2024.

Раніше Романчук завоював ліцензії на Олімпіаду-2024 на дистанціях 400 та 1500 метрів вільним стилем.

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Михайло виграв "бронзу" 800-метрівці вільним стилем та "срібло" на на дистанції 1500 метрів. А ось на дистанції 400 метрів він вперше виступить на Олімпіаді.

Додамо, що загалом збірна України здобула п'ять ліцензій на ОІ-2024 у плаванні за результатами змагання Stockholm Open.

Окрім трьох ліцензій Романчука, 17-річний Олександр Желтяков виконав норматив на дистанції 200 метрів на спині, а 20-річний Владислав Бухов відібрався на Ігри в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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