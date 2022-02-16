"Була панічна атака": українська біатлоністка розповіла про емоційний стан на ОІ-2022

Меркушина оцінила свій виступ на Олімпійських іграх.

У середу, 16 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася жіночою естафетою.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина поділилася враженнями від участі у цій гонці.

"Напевно, це найкраще, що я робила у своєму житті. Скажу чесно, це було дуже тяжко, особливо емоційно. Я знову перед стартом сказала лікареві, що в мене панічна атака, він мене заспокоював (сміється). Насправді, на Олімпіаді дуже важко бігти естафету, який би не був результат – це складно і психологічно, і емоційно, це інша пісня. Я сьогодні задоволена.

Я дуже переживала перед початком. Може, це мені допомогло, бо змогла зосередитись.

Ми з Урошем довго говорили з огляду на ті кондиції, в яких я зараз перебуваю. Та техніка, яка в мене є – з довгим відштовхуванням та широким кроком, не дуже хороша в контактній боротьбі, бо тоді я ходитиму по палках суперниць, а вони мені. Вирішили виступити на третьому етапі, де я могла б розкататися. Сьогодні мені пощастило з першого кола стати в спину за Кручинкіною, відпочивати, ховатися від вітру – це був правильний вибір.

Мені шкода, що не вдалося вийти на старт в індивідуальних перегонах, хоча я дуже хотіла, але, звичайно, не було жодної можливості. Загалом, були свої плюси та мінуси. "Мінус" – я не приїхала з початку Олімпійських Ігор, "плюс" – я не підхопила коронавірус, і таких "плюсів" та "мінусів" багато. Коли я сюди приїхала, спочатку не розраховувала на такий результат, тому, я вважаю, все вийшло досить класно. Коли на минулій Олімпіаді я сказала, що це корисний та добрий досвід, мені відповіли, що на Ігри за досвідом не їдуть, сюди їдуть змагатися (сміється) – цього разу є те, що маємо", - сказала Меркушина у коментарі Суспільне Спорт.

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