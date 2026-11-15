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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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128
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3 хв

Мальдера назвав причину поразки України від Північної Ірландії у Лізі націй

Керманич "синьо-жовтих" відреагував на третю поспіль поразку його команди у турнірі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андреа Мальдера

Андреа Мальдера / © УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував поразку від Північної Ірландії в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєдинок на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті завершився поразкою підопічних Мальдери з рахунком 0:1.

Ця поразка стала для української збірної третьою поспіль у Лізі націй. Раніше "синьо-жовті" в номінально домашніх матчах у словацькій Трнаві розгромно програли Північній Ірландії (0:3) та поступилися Угорщині (1:2).

Відповіді італійського керманича збірної України на запитання журналістів після матчу наводить sport.ua.

— Ваші емоції після матчу. Чому, на вашу думку, знову програли Північній Ірландії?

— Ми дуже розчаровані і злі. Навіть цей матч був доволі рівний, збалансований, буквально один епізод вирішив його долю. Я вважаю, що були моменти, коли краще грали ми, в інші моменти краще грав суперник. Звісно, матч був доволі збалансований і врівноважений, ми мали момент Сікана наприкінці другого тайму, але, на жаль, ми його не використали.

— Чому вирішили грати за новою схемою? Що не вдалося?

— Це не була тактична проблема. У фазі як володіння м'ячем, так і без м'яча, ми не ризикували дуже багато. Окрім, звичайно, стандартів, тому що вони створювали небезпечні ситуації. І, можливо, нам не вистачило останнього пасу, правильного вибору в останній третині полю.

— За матч у нас два удари в площину. Як планували забивати гол і чому не вийшло?

— Наша основна ідея — обійти їхній блок у захисті. Ідеєю не було завдавати багато ударів. Можливо, не затримувались у центрі поля. У нас було два удари: в першому таймі був момент Кащука, і останній удар Сікана. Здавалося, що ми можемо забити, це були важливі удари для нас. Звісно, ми могли зіграти краще, але Північна Ірландія сідає в низький блок, важко створити багато моментів.

— Як оціните дебют Кащука?

— Він зіграв хороший матч, у дебютному матчі це непросто. З моєї точки зору те, що я його просив, він виконав.

— Забарний сказав, що ми програли боротьбу і гравці повинні більше вимагати від себе. Згодні?

— Він має рацію. Знаємо, що всі команди, які грають у Великій Британії, вміють боротися, і в цьому ми їм програвали. З тактичної точки зору помилок багато не було, можливо, в дуелях ми могли зіграти краще.

— В нас один матч до Дивізіону С. Щось пішло не за планом?

— На жаль, ми програли три матчі. Зараз ми не говоримо про те, щоб врятуватися. Ми хочемо зіграти на максимум, ризикувати і виграти останній матч для наших людей.

— Що сказали в роздягальні?

— Я сказав, що треба бути дуже злими. Треба бути злими, але не падати духом і не думати про негатив. Треба усвідомлювати ситуацію. Це, звісно, ненормально, і всім треба вимагати від себе більше, щоб це не було чимось нормальним.

Перед останнім туром збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй і вже точно не зможе фінішувати у топ-2, а відтак втратила шанси здобути підвищення до елітного дивізіону Ліги націй.

Лідером квартету є Північна Ірландія (11 пунктів). Угорщина (10 балів) перебуває на другій позиції. Грузія (2 очки) йде останньою.

У заключному турі збірна України у словацькому місті Кошице проведе номінально домашній матч з Грузією, а Північна Ірландія на виїзді позмагається з Угорщиною. Обидва матчі заплановано на 17 листопада.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Нагадаємо, що попередній розіграш Ліги націй збірна України також провела у дивізіоні B, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

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