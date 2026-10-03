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Мальдера пояснив розгромну поразку збірної України від Північної Ірландії у Лізі націй
Керманич "синьо-жовтих" висловився про фіаско у грі з північноірландцями.
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував розгромну поразку (0:3) від Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
"Я не думаю, що масштабна ротація стала причиною поразки, було важливо правильно керувати наявними ресурсами, футболістами. Ми непогано грали, коли володіли м'ячем.
На жаль, в деяких епізодах нам треба бути уважними, прості ситуації і помилки обумовили такий результат. Я поміняв місцями Забарного і Бондаря, бо Ілля має більше атакувальних навичок.
Сьогодні ми грали з двома неномінальними крайніми захисниками, але ці футболісти пішли мені назустріч. В мене був Крупський, мені потрібно було вибирати.
Я хотів випустити Варфоломєєва на другий тайм, але через травми Судакова довелося робити інші заміни. Ми зрозуміли, що окремі епізоди є дуже важливими і можуть повністю змінити перебіг матчу", — зазначив Мальдера на пресконференції після матчу.
В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Угорщина вдома обіграла Грузію (1:0).
Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.
У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що Франція зіграла внічию з Італією та зберегла лідерство у групі Ліги націй.