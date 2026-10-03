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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мальдера пояснив розгромну поразку збірної України від Північної Ірландії у Лізі націй

Керманич "синьо-жовтих" висловився про фіаско у грі з північноірландцями.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андреа Мальдера

Андреа Мальдера / © Associated Press

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував розгромну поразку (0:3) від Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Я не думаю, що масштабна ротація стала причиною поразки, було важливо правильно керувати наявними ресурсами, футболістами. Ми непогано грали, коли володіли м'ячем.

На жаль, в деяких епізодах нам треба бути уважними, прості ситуації і помилки обумовили такий результат. Я поміняв місцями Забарного і Бондаря, бо Ілля має більше атакувальних навичок.

Сьогодні ми грали з двома неномінальними крайніми захисниками, але ці футболісти пішли мені назустріч. В мене був Крупський, мені потрібно було вибирати.

Я хотів випустити Варфоломєєва на другий тайм, але через травми Судакова довелося робити інші заміни. Ми зрозуміли, що окремі епізоди є дуже важливими і можуть повністю змінити перебіг матчу", — зазначив Мальдера на пресконференції після матчу.

В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Угорщина вдома обіграла Грузію (1:0).

Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що Франція зіграла внічию з Італією та зберегла лідерство у групі Ліги націй.

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