Андреа Мальдера / © УАФ

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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера дав пресконференцію після перемоги над Грузією (1:0) в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Запитання журналістів та відповіді керманича "синьо-жовтих" наводить офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

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Зокрема італійський фахівець підбив підсумки першого турніру на чолі збірної України. Команда під його керівництвом здобула дві перемоги в шести матчах і зберегла місце у дивізіоні В.

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— Чи можете оцінити роботу свого тренерського штабу та всієї команди загалом за десятибальною шкалою за цю Лігу націй і пояснити, чому саме така оцінка?

— Я не думав про оцінку. Можу поставити дві оцінки. За віддачу і за їхнє захоплення поставлю десятку. Що стосується результату, то загалом десь шість з половиною.

— Вітаю з перемогою, містере. Можете розповісти про ваші думки напередодні наступного року, коли розпочнеться кваліфікація на Євро? Чи задоволені ви змінами у грі та результатами того, що побачили вже під час свого першого турніру?

— Дякую за вітання. Я використаю цей момент, щоб сказати, що хлопцям було дуже важливо сьогодні подарувати перемогу нашим уболівальникам.

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Я гадаю, що ми сьогодні дуже багато чого навчилися у цьому матчі. Це був такий матч, який можна було б охарактеризувати як не зовсім естетично красивий. Сьогодні був великий тиск, тому психологічний, ментальний аспект був неймовірно важливим. І тому проявилися наші цінності: бути однією командою, командний дух. Це було важливо.

Повертаючись до вашого запитання, я вважаю, що в цій першій частині було важливо наповнити змістом, наповнити команду багатьма важливими речами. Маємо також нових гравців. І мені було дуже важливо з гравцями познайомитися, пізнати їх краще, бо в національній збірній не так просто робити зміни. Є певні клуби, яким потрібні місяці, щоб знайти свою ідентичність.

Хлопці мені довірилися, робили все, що я їх просив. І за ці місяці було дуже багато позитивних речей, які сталися, навіть із наших поразок. Сподіваємося бути готовими в березні.

— Містере Андреа, вітаю з перемогою. Після двох виїзних матчів на старті Україна мала чотири очки. Чому, на вашу думку, команда врешті випала з боротьби за перше і друге місця?

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— Я гадаю, що це була дуже рівна група. Ми могли бути першими й останніми. Я вважаю, що Грузія, яка закінчила на останньому місці в нашій групі, зовсім не слабша за Угорщину чи за Україну. І я із самого початку говорив, що ця група дуже рівна.

Ми починаємо говорити: якщо, якщо, якщо... Якби Сікан забив на останній хвилині з Північною Ірландією, можливо, ми після сьогоднішньої перемоги були б навіть другими. Це була дуже-дуже рівна група. Звісно, після трьох поразок я можу вам сказати, що емоційний і нервовий тиск був величезним. Сьогодні хлопці дійсно добре зіграли.

Доволі абсурдна ситуація: ми виграли матч, у якому не дуже багато володіли м'ячем. Футбол дивний.

У сьогоднішньому матчі я би хотів відзначити дух. Це те, чого інколи, можливо, нам не вистачало. Саме тому такі матчі, я зараз із вами повністю чесний, мають нам навіть подобатися. Бо такі речі важко натренувати. Характер, страждання, оцей дух. Немає такої вправи, щоб це можна було натренувати. І якщо команда має це всередині, це щось, що дає нам силу. Ця команда може грати у футбол і може стати хорошою командою в майбутньому.

— Містере, груповий етап Ліги націй завершився. Якщо порівняти команду на початку цього турніру і зараз, у яких компонентах ви бачите найбільший прогрес, а які проблеми залишилися невирішеними, що хочете ще покращити?

— Я вважаю, що ми досягли великого прогресу. Ми змінили також систему гри, багатьох гравців також ввели. Зараз є набагато тісніший зв'язок між мною і командою.

Я гадаю, те, що нам потрібно продовжувати робити, — це здобувати позитивні результати. Це, звісно, все частина футбольного шляху.

Інколи ти концентруєшся більше на технічних якостях і ризикуєш втратити щось у кінцевому результаті. Сьогодні набагато важливішим був кінцевий результат. І футбол сьогодні був, скажімо так, більш брудний. І саме тому я кажу, що ми багато навчилися з усіх матчів.

— Ви грали у Трнаві і Кошицях. Наскільки ви задоволені прийомом?

— Нас гарно прийняли. Ми дуже раді цьому, тому що для нас непросто грати не вдома. Але дякую, дякую Трнаві і Кошицям. Стадіон був ніби маленька Україна. Дякуємо за це.

Турнірна таблиця

1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)

2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3

3. Україна — 7 очок (6), 3:6

4. Грузія — 2 очки (6), 0:5

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