Мальдера прокоментував вибір складу збірної України на матчі Ліги націй

Андреа Мальдера / © УАФ

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Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера прокоментував вибір складу національної команди на прийдешні матчі Ліги націй-2026/27.

До основного списку увійшли 30 футболістів, ще 10 гравців перебувають у резервному списку.

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Дебютні виклики до збірної України отримали правий захисник Ілля Крупський ("Харків"), лівий захисник Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), півзахисники Максим Хлань ("Гурнік" Забже) та Іван Варфоломєєв ("Лінкольн"), а також форвард Артем Степанов ("Утрехт"), який забив у кожному з п'яти останніх матчів у чемпіонаті Нідерландів.

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"Степанов дуже добре виступає у чемпіонаті, має багато ігрової практики. Сподіваємось, що він нам допоможе. Чотири матчі, вісім таймів. Майже кожен матиме можливість зіграти.

У цих чотирьох матчах треба тримати здоровий баланс, адже ми не маємо думати виключно за результат. Якщо ми переможемо, не слід перебільшувати зі святкуванням, і навпаки. Моя особиста ціль — виграти усі можливі матчі. Також важливо сформувати обличчя команди, що не є простим завданням. Сформувати єдине ціле.

Ціллю також є сформувати команду, яка з часом буде грати добре. Персонально для мене — це найбільший виклик. Мати ідентичність і впізнаваність — це дуже важливо для нас, над чим ми і будемо працювати, разом з гравцями. Між подорожами і матчами, визначальним елементом буде відновлення. Саме тому ми викликали 30 футболістів.

Вибір воротарів? Відсутність ігрової практики може бути проблемою, але ми дуже добре знаємо Трубіна і його цінність для збірної. Він важливий воротар для нас. Різник має багато ігрової практики і добре виступає. Для мене це також важливо.

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Відсутність Ярмолюка? Ми були в контакті й з Ярмолюком, і з клубними медиками. Єгор має певні хронічні проблеми, запалення. Йому було дуже шкода, адже він хоче грати за збірну. Медичний штаб "Брентфорда" працюватиме над його здоров'ям, аби він відновився до матчів за збірну в листопаді.

Єгор дуже хотів приїхати до табору збірної, але стан його здоров'я не дозволяє зараз використовувати його на 100%.

Відсутність Мудрика? Очевидно, що він отримав пошкодження, на жаль. Ми спілкувалися з ним. Ми в контактах і з ним, і з його клубом, я сказав Михайлу, щоб він був спокійним. Сподіваємось, в найближчому майбутньому він зможе зіграти за збірну", — сказав Мальдера на пресконференції.

Новий сезон Ліги націй збірна України проведе у Дивізіоні B, де її суперниками у групі 2 стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Підопічні Мальдери проведуть по два поєдинки проти кожного із суперників — удома та на виїзді.

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Від 25 вересня до 5 жовтня "синьо-жовті" зіграють одразу чотири матчі Ліги націй: два — проти Угорщини (25 вересня та 5 жовтня), по одному — проти Грузії (28 вересня) та Північної Ірландії (2 жовтня).

Це будуть перші офіційні поєдинки української збірної під керівництвом Мальдери — італійський фахівець у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Раніше стало відомо, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй.

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