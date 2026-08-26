Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах збірної України

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера відповів на запитання, чи розраховує в найближчих матчах національної команди на вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика, з якого нещодавно зняли дискваліфікацію за вживання допінгу.

Італійський фахівець анонсував повернення 25-річного півзахисника до національної команди.

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В інтерв'ю ВЗБІРНІЙ він висловив сподівання, що Мудрик буде у складі "синьо-жовтих" уже на найближчому тренувальному зборі.

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"Чи розраховую я на Михайла? Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати — вибір очевидний. 100% краще мати.

Ми всі неймовірно раді — керівництво УАФ, технічний персонал та футболісти, з якими я вже це обговорював. Я пам'ятаю, що він пропустив майже два роки. Я чекаю на Мудрика, але не збираюся тиснути. Повернутися після такої паузи непросто.

Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Маю велику надію, що він буде з нами на найближчому зборі", — сказав Мальдера.

У сезоні Ліги націй-2026/27 збірна України виступить у Дивізіоні B, де її суперниками в групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Матчі квартету відбуватимуться від вересня до листопада 2026 року.

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Матчі 1-го та 2-го турів "синьо-жовті" проведуть на виїзді: 25 вересня — проти Угорщини і 28 вересня — з Грузією. Для Мальдери це будуть перші офіційні поєдинки на чолі збірної України.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Ліги А;

друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

четверте місце – вилетить до Ліги С.

Нагадаємо, попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

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