Мальдера зробив ще одну зміну в заявці збірної України на вирішальні матчі Ліги націй

Артем Довбик / © Associated Press

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Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера зробив ще одну зміну в складі на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії та Грузії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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Замість форварда київського "Динамо" Матвія Пономаренка, який травмувався в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) проти донецького "Шахтаря", до національної команди довикликали нападника італійської "Болоньї" Артема Довбика.

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Додамо, що раніше травмованого вінгера афінського АЕКа Олександра Зубкова у заявці збірної України замінили форвард іспанської "Жирони" Владислав Ванат і півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.

Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

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перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у меншості зіграв унічию з "Динамо" та повернув собі лідерство в УПЛ.

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