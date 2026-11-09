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Мальдера зробив ще одну зміну в заявці збірної України на вирішальні матчі Ліги націй
Замість травмованого Матвія Пономаренка до національної команди довикликали Артема Довбика.
Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера зробив ще одну зміну в складі на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії та Грузії.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Замість форварда київського "Динамо" Матвія Пономаренка, який травмувався в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) проти донецького "Шахтаря", до національної команди довикликали нападника італійської "Болоньї" Артема Довбика.
Додамо, що раніше травмованого вінгера афінського АЕКа Олександра Зубкова у заявці збірної України замінили форвард іспанської "Жирони" Владислав Ванат і півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.
Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.
Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у меншості зіграв унічию з "Динамо" та повернув собі лідерство в УПЛ.