"Маленька боягузлива с*чка": Ф'юрі звинуватив Усика у шахрайстві в бою з Дюбуа

"Циганський король" вважає, що українець симулював у моменті з ударом нижче пояса.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував перемогу чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа.

"Циганський король" заявив, що його співвітчизник повинен був стати переможцем бою та звинуватив українського боксера у симуляції в епізоді, коли у п'ятому раунді Дюбуа завдав Усику удар нижче пояса.

"Я вважаю, що Усик програв бій. Думаю, що Дюбуа побив його ударом по корпусу, а він повівся як маленька боягузлива с*чка, про що я завжди говорив.

Усик крутився на канвасі, наче маленька сосиска на сковорідці. Маленьку сосиску підсмажили: "Ой, у мене болить живіт".

Слухайте, я повернувся. Я повернувся гучно. Так, мене якийсь час не було, але тепер я повернувся. І я перебуваю там, де повинен – на вершині", – сказав Ф'юрі в коментарі Fight Hub TV.

"Усик був маленьким мішком лайна – він шахраював. Він мав би бути цією богобоязливою людиною. Не будь маленьким боягузом, будь чоловіком. Це не був удар нижче пояса. Він програв, його побив Дюбуа", – наводить слова Ф'юрі журналіст Майкл Бенсон на сторінці у Twitter.

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Нагадаємо, 27 серпня Усик на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Через це в команді Дюбуа вимагають анулювати результат бою з Усиком.

Додамо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже виступила з офіційною заявою щодо скандального удару британця нижче пояса. В організації констатували, що влучання Дюбуа було порушенням правил, тому Усик справедливо захистив свої титули.

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