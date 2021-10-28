"Маленькі кроки до великої мрії": дзюдоїстка-красуня Білодід замилувала архівними дитячими фото

21-річна спортсменка показала, як йшла до олімпійської медалі.
Українська призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Дар'я Білодід привітала своїх шанувальників в Instagram з Міжнародним днем дзюдо, який традиційно святкують 28 жовтня.
21-річна дзюдоїстка, яка раніше засвітила шикарну фігуру під час відпочинку на Мальдівах, опублікувала в соцмережі свої дитячі фотографії, де вона ще маленькою наполегливо тренується та бере участь у змаганнях.
На останньому кадрі Дар'я стоїть на п'єдесталі з олімпійською нагородою.
"Маленькі кроки до великої мрії", - додала Білодід підпис до публікації.
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- Дар'я виступає в категорії до 48 кг. У 2019 році вона стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо.
- На Олімпіаді-2020 в Токіо Дар'я завоювала "бронзу", ставши першою призеркою від України.
Що стосується особистого життя дзюдоїстки, то наприкінці 2020 року Білодід розійшлася з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим, з яким зустрічалася від літа.
Талановита спортсменка надихає уболівальників не лише фантастичними досягненнями, а і своєю красою. Дар'я частенько ділиться в Instagram фотографіями та відео з тренувань і відпочинку.