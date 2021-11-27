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Малиновський допоміг "Аталанті" обіграти "Ювентус" у поєдинку Серії А (відео)

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Малиновський допоміг "Аталанті" обіграти "Ювентус" у поєдинку Серії А (відео)

Associated Press

Підопічні Джан П'єро Гасперіні закріпилися в зоні Ліги чемпіонів.

"Ювентус" на власному полі програв "Аталанті" в матчі 14-го туру італійської Серії А - 0:1.

Автором єдиного гола в центральному поєдинку звітного туру став Дуван Сапата. Колумбійський нападник "бергамасків" вразив ворота "б'янконері" на 28-й хвилині.

Зазначимо, що в компенсований час "Ювентус" міг уникнути поразки, але Пауло Дібала зі штрафного удару струсонув каркас воріт.

Український півзахисник "Богині" Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та був замінений за три хвилини до кінця основного часу. На 37-й хвилині Малиновський отримав жовту картку.

  • "Аталанта" (28 очок) продовжує перебувати на четвертій сходинці в Серії А. "Бергамаски" зрівнялися за очками з "Інтером", який йде третім і провів на одну гру менше. "Ювентус" (21 бал) залишився на восьмому місці.
  • У наступному турі Чемпіонату Італії "бергамаски" 30 листопада приймуть "Венецію", а підопічні Массіміліано Аллегрі у той же день на виїзді зіграють проти аутсайдера ліги "Салернітани".
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