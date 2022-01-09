Малиновський допоміг "Аталанті" перемогти у супергольовому матчі Серії А

Глядачі побачили 8 голів у поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 21-го туру італійської Серії А "Аталанта" на виїзді розгромила "Удінезе" - 2:6 .

У середині першого тайму "бергамаски" відзначилися двічі. Спочатку забив Маріо Пашаліч, а через кілька хвилин з передачі Руслана Малиновського відзначився Луїс Муріель.

На 43-й хвилині гравець збірної України довів рахунок до розгрому. Це шостий гол українця за Аталанту цього сезону.

Після перерви Науель Моліна скоротив відставання "Удінезе" у рахунку. На 76-й Муріель забив четвертий м'яч "Аталанти" у матчі.

Наприкінці поєдинку команди забили ще три голи. У складі "Удінезе" відзначився Бету, за "Аталанту" забили Йоаким Мехле та Маттео Пессіна.

"Аталанта" набрала 41 очко і посідає 4-е місце у турнірній таблиці. "Удінезе" розташувався на 14 позиції.

12 січня "Аталанта" прийме "Венецію" до 1/8 фіналу Кубка Італії. Початок - о 18:30 за Києвом.

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