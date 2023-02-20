Малиновський допоміг "Марселю" оформити яскравий камбек у матчі чемпіонату Франції (відео)

"Провансальці" перевернули перебіг гри після виходу українця на заміну.

"Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського здобув вольову перемогу над "Тулузою" у виїзному матчі 24-го туру чемпіонату Франції – 2:3 .

Перший тайм залишився за господарями – вже на третій хвилині зустрічі відзначився Тейс Даллінга.

Одразу після перерви на поле вийшов Малиновський, який розпочав матч на лавці для запасних. Після появи українця "Марсель" тричі поспіль вразив ворота суперника – свої імена до протоколу поєдинку записали Шансель Мбемба, Дженгіз Ундер та Нуну Тавареш.

За три хвилини до кінця основного часу матчу господарі скоротили відставання зусиллями Адо Онайву, проте врятуватися від поразки "Тулуза" не зуміла.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Марсель" (52 очки) повернувся на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. Лідирує з 57 балами ПСЖ. На третій сходинці – "Монако" (50). "Тулуза" (32 пункти) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі команда Малиновського 26 лютого прийматиме ПСЖ. Того ж дня "Тулуза" на виїзді зіграє з "Реймсом".

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