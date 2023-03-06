Малиновський допоміг "Марселю" здобути перемогу над жертвою "Шахтаря" в чемпіонаті Франції (відео)

"Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського обіграв "Ренн" у виїзному матчі 26-го туру чемпіонату Франції – 0:1 .

Єдиний гол у цьому поєдинку гості забили в другому таймі. Автором результативного удару на 57-й хвилині став Сеад Колашинац, який відзначився після розіграшу штрафного.

Український півзахисник "провансальців" Руслан Маліновський розпочав гру на лавці для запасних, але вийшов на заміну в перерві замість Маттео Гендузі. Цей матч став для українця 12-м у футболці "Марселя" у всіх турнірах.

Огляд матчу

"Марсель" (55 очок) посідає друге місце в Лізі 1, відстаючи від лідера чемпіонату – ПСЖ – на 8 балів. "Ренн", який вилетів від донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи, з 46 пунктами перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі команда Ігоря Тудора 12 березня прийме "Страсбур" українця Едуарда Соболя. Днем раніше "Ренн" на виїзді зіграє з "Осером".

Читайте також:

"Рома" подужала "Ювентус" у матчі з вилученням за 40 секунд та піднялась до зони Ліги чемпіонів (відео)

Зробили "Барселоні" подарунок: "Реал" вдруге поспіль спіткнувся у чемпіонаті Іспанії (відео)

"Ліверпуль" завдав принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі туру АПЛ (відео)