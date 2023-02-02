Малиновський допоміг "Марселю" здобути перемогу та вийти на друге місце в чемпіонаті Франції (відео)

"Провансальці" на 5 очок відстають від лідера – ПСЖ.

"Марсель" у виїзному матчі 21-го туру чемпіонату Франції виявився сильнішим за "Нант" – 0:2 .

Обидва голи гості забили в другому таймі. На 57-й хвилині у власні ворота м'яч зрізав бразильський захисник команди господарів Жоау Віктор.

А на 90+2-й хвилині крапку в цьому поєдинку поставив марокканський хавбек "провансальців" Аззедін Унахі.

Український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський вийшов на поле в стартовому складі та був замінений на 57-й хвилині на Маттео Гендузі. Зазначимо, що на 17-й хвилині українець отримав жовту картку.

Огляд матчу

Для Малиновського цей був п'ятий матч за "Марсель" від моменту його переходу з італійської "Аталанти". Результативними діями українець поки що не відзначався.

"Марсель" з 46 очками піднявся на другу позицію в чемпіонаті Франції. "Провансальці" обійшли в таблиці "Ланс" (45 балів), який зазнав поразки від "Ніцци" – 0:1. Очолює Лігу 1 з 51 заліковим пунктом ПСЖ. Своєю чергою, "Нант" з 22 очками йде на 13-му місці.

У наступному турі команда Малиновського 5 лютого прийме "Ніццу", а "Нант" цього ж дня на виїзді зіграє проти "Аяччо".

Нагадаємо, нещодавно Малиновський опинився в епіцентрі скандалу через свої обійми з російським легіонером "Монако" Олександром Головіним. Українцю довелося просити вибачення в соцмережах.

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