Малиновський допоміг "Марселю" здобути вольову перемогу в матчі чемпіонату Франції (відео)

Команда українця вийшла на друге місце в турнірній таблиці Ліги 1.

"Марсель" українського півзхахисника Руслана Малиновського на виїзді обіграв "Реймс" у матчі 28-го туру чемпіонату Франції – 1:2 .

Господарі відкрили рахунок вже на 13-й хвилині, коли точним ударом відзначився Фоларін Балогун.

Однак ще до перерви "провансальці" змогли не лише відігратися, а й вийти вперед. Алексіс Санчес оформив дубль, забивши на 16-й і 29-й хвилинах.

Зазначимо, що Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 64 хвилини.

Огляд матчу

"Марсель" (59 очок) повернувся на друге місце в турнірній таблиці Ліги 1, випередивши "Ланс" (57 балів). Лідирує в чемпіонаті ПСЖ (66 пунктів). "Реймс" (43 очки) перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі команда Малиновського 31 березня прийматиме "Монпельє". 2 квітня "Реймс" на виїзді зіграє з "Нантом".

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