Малиновський допоміг забити гол, але "Марсель" за хвилину втратив перемогу над командою Соболя (відео)

Українське дербі в чемпіонаті Франції не визначило сильнішого.
"Марсель" Руслана Малиновського зіграв унічию зі "Страсбуром" іншого українця Едуарда Соболя в матчі 27-го туру чемпіонату Франції – 2:2.
На 29-й хвилині "Марсель" залишився в меншості – пряму червону картку отримав захисник Леонардо Балерді.
На старті другого тайму "провансальці" вийшли вперед – Шансель Мбемба з близької відстані добив м'яч у сітку після того, як голкіпер гостей відбив потужний удар Малиновського низом зі штрафного.
На 76-й хвилині Алексіс Санчес зміцнив перевагу господарів, реалізувавши пенальті.
Однак втримати перемогу команда Малиновського не змогла. На 81-й хвилині українця замінив на полі Маттео Гендузі, після чого "провансальці" двічі пропустили упродовж однієї хвилини. Забивши на 88-й і 89-й хвилинах, Жан-Юд Аолу врятував для "Страсбура" нічию.
Зазначимо, що Соболь розпочав гру на лавці запасних, але вийшов на поле на 67-й хвилині. За сім хвилин до кінця основного часу український захисник отримав жовту картку.
Огляд матчу
Для Малиновського цей матч став 13-м за "Марсель" у всіх турнірах, на його рахунку 2 забитих голи. Соболь провів у складі "Страсбура" 8 поєдинків, зробив один асист.
Після цього матчу "Марсель" (56 очок) залишився на другому місці в чемпіонаті Франції, відстаючи від лідера чемпіонату – ПСЖ – на 10 залікових пунктів. "Страсбур" з 23 балами розташовується на 15-й сходинці.
У наступному турі клуб Малиновського на виїзді зіграє проти "Реймса", а "Страсбур" прийматиме "Осер". Обидва матчі відбудуться 19 березня.
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