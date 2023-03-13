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Малиновський допоміг забити гол, але "Марсель" за хвилину втратив перемогу над командою Соболя (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Малиновський допоміг забити гол, але "Марсель" за хвилину втратив перемогу над командою Соболя (відео)

Руслан Малиновський / twitter.com/OM_Officiel

Українське дербі в чемпіонаті Франції не визначило сильнішого.

"Марсель" Руслана Малиновського зіграв унічию зі "Страсбуром" іншого українця Едуарда Соболя в матчі 27-го туру чемпіонату Франції – 2:2.

На 29-й хвилині "Марсель" залишився в меншості – пряму червону картку отримав захисник Леонардо Балерді.

На старті другого тайму "провансальці" вийшли вперед – Шансель Мбемба з близької відстані добив м'яч у сітку після того, як голкіпер гостей відбив потужний удар Малиновського низом зі штрафного.

На 76-й хвилині Алексіс Санчес зміцнив перевагу господарів, реалізувавши пенальті.

Однак втримати перемогу команда Малиновського не змогла. На 81-й хвилині українця замінив на полі Маттео Гендузі, після чого "провансальці" двічі пропустили упродовж однієї хвилини. Забивши на 88-й і 89-й хвилинах, Жан-Юд Аолу врятував для "Страсбура" нічию.

Зазначимо, що Соболь розпочав гру на лавці запасних, але вийшов на поле на 67-й хвилині. За сім хвилин до кінця основного часу український захисник отримав жовту картку.

Огляд матчу

Для Малиновського цей матч став 13-м за "Марсель" у всіх турнірах, на його рахунку 2 забитих голи. Соболь провів у складі "Страсбура" 8 поєдинків, зробив один асист.

Після цього матчу "Марсель" (56 очок) залишився на другому місці в чемпіонаті Франції, відстаючи від лідера чемпіонату – ПСЖ – на 10 залікових пунктів. "Страсбур" з 23 балами розташовується на 15-й сходинці.

У наступному турі клуб Малиновського на виїзді зіграє проти "Реймса", а "Страсбур" прийматиме "Осер". Обидва матчі відбудуться 19 березня.

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Дата публікації
Перегляди
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