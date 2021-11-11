Малиновський і Довбик - у старті: став відомий склад збірної України на матч із Болгарією

Малиновський і Довбик - у старті: став відомий склад збірної України на матч із Болгарією

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

Стали відомі стартові склади на товариський матч Україна - Болгарія, який відбудеться сьогодні, 11 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Олександр Петраков з перших хвилин вирішив випустити на поле Руслана Малиновського, який повернувся до національної команди після конфлікту з керманичем "синьо-жовтих", через який не викликався на жовтневі поєдинки. Також у стартовому складі опинився герой збірної України на Євро-2020 Артем Довбик.

Україна: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик

Запасні: Пятов, Різник, Корнієнко, Качараба, Караваєв, Степаненко, Коваленко, Буяльський, Циганков, Гармаш, Сікан, Яремчук

Болгарія: Михайлов, Велковський, Дімітров, Христов, Йорданов, Неделєв, Цонєв Б., Цонєв Р., Кирилов, Десподов, Ілієв

Запасні: Вуцов, Караджов, Туріцов, Пєтков, Янков, Костадинов, Іванов, Мінчев, Чочов, Ілієв Д., Цвєтанов, Ілієв І

Товариський поєдинок України проти Болгарії розпочнеться 11 листопада о 19:30 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

У вівторок, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть доленосний матч у відборі до ЧС-2022. На виїзді команда Петракова поміряється силами саме з Боснією та Герцеговиною. Саме в цьому матчі й може вирішитися, хто посяде друге місце в групі.

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