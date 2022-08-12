Малиновський може покинути "Аталанту", до українця виявляє серйозну зацікавленість новачок АПЛ - ЗМІ

Так, 29-річний хавбек "бергамасків" хоче найближчим часом обговорити своє майбутнє із керівництвом клубу..

Про чутки щодо переходу футболіста збірної України до іншого клубу повідомив у своєму Twitter журналіст - Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера Романо, Малиновський вивчає варіанти продовження кар’єри у Європі. З агентами футболіста контактують клуби АПЛ та Серії А. Серед претендентів на українця – англійський "Ноттінгем Форест", який повернувся до АПЛ після 23-річної перерви.

Зазначається, що дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів із Англії готовий запропонувати "Аталанті" за Руслана 15 мільйонів євро - разом із бонусами. "Ноттінгем Форест" хоче, щоб італійський клуб дав відповідь на його пропозицію щодо Маліновського найближчими днями. Тож, в АПЛ може стати на одного українця більше, адже наразі там вже виступають: Віталій Миколенко ("Евертон"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") та Олександр Зінченко ("Арсенал").

У сезоні-2021/22 Малиновський провів 30 матчів за "бергамасків" у Серії А, забив шість голів і віддав чотири асисти.

"Аталанта" фінішувала на восьмому місці в чемпіонаті Італії та не пробилася до єврокубків на наступний сезон. "Скудетто" вперше від 2011 року виборов "Мілан";

"Мілан"; Чинний контракт українця з "бергамасками" розрахований до середини 2023 року.

Додамо, що Малиновський виступає за "Аталанту" від літа 2019 року. Італійський клуб придбав українця у бельгійського "Генка" за 13,6 мільйонів євро.

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