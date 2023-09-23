Малиновський не врятував: "Дженоа" в меншості зазнала поразки в матчі Серії А (відео)

Українцю дали зіграти лише 7 хвилин проти "Лечче".

"Дженоа" українця Руслана Малиновського поступилася "Лечче" у виїзному поєдинку 5-го туру італійської Серії А – 1:0 .

Більшу частину матчі "грифони" змушені були грати в меншості – на 36-й хвилині другу жовту картку отримав Аарон Мартін.

Господарі скористалися чисельною перевагою наприкінці зустрічі. На 83-й хвилині влучний удар Ремі Удена з-за меж карного майданчика приніс "Лечче" перемогу.

Малиновський розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на заміну лише на 89-й хвилині. За проведені на полі 7 хвилин, включно з компенсованим часом, українцю не вдалося допомогти своїй команді врятуватися від поразки.

Огляд матчу

"Дженоа" з 4 очками перебуває на 14-му місці у Серії А. "Лечче" продовжує йти цього сезону без поразок і з 11 балами піднявся на другу позицію.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Малиновського 28 вересня прийме "Рому", а "Лечче" 26 вересня на виїзді зіграє з "Ювентусом".

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