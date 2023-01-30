Малиновський обійнявся з росіянином після матчу чемпіонату Франції та нарвався на критику фанатів

Українським півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський опинився в епіцентрі скандалу через свої обійми з російським легіонером "Монако" Олександром Головіним.

Інцидент стався після матчу 20-го туру чемпіонату Франції між "провансальцями" та "монегасками". Мережею розлетілося фото, на якому Руслан обіймається з футболістом країни-агресорки.

Цей знімок викликав величезну хвилю обурення з боку українських вболівальників на тлі загарбницької війни, яку Росія продовжує вести проти України. Фанати жорстко розкритикували Малиновського в соцмережах.

На захист чоловіка спробувала стати його дружина Роксана, прокоментувавши резонансний епізод у себе в Instagram.

"По-перше, він не обіймався, а перетнувся з ним на полі після гри, гравець "Монако" елементарно привітався, Руслан відповів. Нічого такого я не бачу. До того ж позиція гравця нам стала відома. Це його особиста справа висловлюватись публічно чи ні, нам це байдуже.

А ось ваша реакція нас дивує. Руслан з першого дня війни прославляє Україну в Європі, один із небагатьох. А також ми збираємо величезні кошти на допомогу нашому народу. Напрошується висновок, що ви – зрадник.

Справжні вболівальники ніколи не будуть так говорити. Всі, хто будуть наклепувати, ображатимуть, будуть просто йти до чорного списку. Я нікому не дозволю його дискредитувати", – написала Роксана.

Пізніше сам Малиновський на своїй сторінці в Instagram попросив вибачення за обійми зі спортсменом держави-терористки та запевнив, що повністю підтримує усунення росіян від міжнародних змагань.

"Я хочу попросив вибачення в українців за відповідь на жест гравця "Монако". Я розумію, що краще б я обійшов його стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після матчу всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив.

Я розумію, як це важливо для вас у цей момент, але ті образи та хейт за секундну провину, порівняно з тим, що ми робимо для України та українців від початку війни, викликають у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки.

В індивідуальному виді спорту я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань", - написав Малиновський.

instagram.com/malinovskyi_18

Поєдинок "Марсель" – "Монако" завершився внічию 1:1. Малиновський вийшов у стартовому складі та провів на полі 86 хвилин, після чого його замінии.

Руслан перебрався до "Марселя" з італійської "Аталанти" на початку січня цього року. Українець вже встиг провести за новий клуб три матчі в чемпіонаті Франції.

Наразі "провансальці" посідають третю сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 43 очки. Попереду йдуть лише ПСЖ (48 балів) і "Ланс" (45 пунктів).

У наступному матчі "Марсель" 1 лютого на виїзді зіграє з "Нантом" в чемпіонаті Франції.

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