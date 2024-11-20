Малиновський отримав нового тренера: легенда "Арсенала" очолив "Дженоа"

Видатний французький футболіст Патрік Вієйра очолив італійський "Дженоа", за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський.

Про призначення 48-річного фахівця "грифони" оголосили на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, угода між сторонами розрахована до літа 2026 року,

На посаді головного тренера генуезького клубу іменитий француз замінив Альберто Джилардіно, якого звільнили напередодні.

Вієйра завершив ігрову кар'єру 2011 року. Патрік відомий своїми виступами за лондонський "Арсенал", "Ювентус", "Інтер" та "Манчестер Сіті".

2013-го розпочав тренерську кар'єру, очоливши молодіжну команду "Манчестер Сіті". Потім працював головним тренером з "Нью-Йорк Сіті", "Ніццою", "Крістал Пелас" та "Страсбуром".

Наразі "Дженоа" посідає 17-те місце у турнірній таблиці Серії А, маючи 10 очок після 12 матчів. Відрив "грифонів" від зони вильоту складає всього один заліковий бал.

Біля керма генуезців Вієйра дебютує 24 листопада домашнім поєдинком чемпіонату Італії проти "Кальярі".

Нагадаємо, Малиновський продовжує відновлюватися після важкої травми, яку отримав у вересні під час матчу з "Венецією". 31-річний українець успішно переніс операцію та розпочав реабілітацію.

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