Малиновський отримав травму: "Дженоа" зіграла внічию проти одного з аутсайдерів Серії А (відео)

Українець вийшов на заміну у перерві, але не дограв поєдинок до кінця.

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зіграла внічию з "Фрозіноне" у домашньому матчі 30-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї завершився з рахунком 1:1 .

У першому таймі команди обмінялися голами. На 30-й хвилині "грифонів" вивів уперед Альберт Гудмундссон, реалізувавши пенальті.

До слова, саме він ударом з-за меж штрафного забив за збірну Ісландії у фінальному матчі плейоф відбору на Євро-2024 проти України, який завершився вольовою перемогою команди Сергія Реброва (2:1).

Гості відповіли на 36-й хвилині голом бразильця Рейньєра. Більше м'ячів жоден з клубів у цій грі не забивав.

Зазначимо, що Малиновський розпочав матч на лавці для запасних і з'явився на полі одразу після перерви замість Джеда Спенса. Проте вже на 63-й хвилині українець був змушений залишити поле через травму – його замінив Кевін Стротман.

Огляд матчу "Дженоа" – "Фрозіноне"

Загалом на рахунку Малиновського 28 матчів за "Дженоа" у всіх турнірах цього сезоніу – три голи та два асисти.

Після цього матчу "Дженоа" (35 очок) залишилася на на 12-му місці у Серії А. "Фрозіноне" (25 балів) йде в зоні вильоту на 18-й позиції.

У наступному турі італійського чемпіонату команда Малиновського 7 квітня на виїзді зіграє з "Вероною", а "Фрозіноне" цього ж дня прийме "Болонью".

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