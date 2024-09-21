Малиновський отримав жахливу травму в матчі чемпіонату Італії (фото)

Руслана забрали з поля на ношах.

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський отримав дуже серйозну травму в матчі 5-го туру італійської Серії А з "Венецією".

На початку другого тайму, за рахунку 0:0, Малиновський, який з'явився на полі у стартовому складі "грифонів", пішов у невдалий підкат, внаслідок чого у нього вивернувся гомілкостоп.

На полі з'явилися лікарі, які надали 31-річному українцю першу допомогу. Продовжити матч він не зміг. Руслана забрали з поля на ношах.

Травма Руслана Малиновського / Скриншот: трансляція MEGOGO

Травма Руслана Малиновського / Скриншот: трансляція MEGOGO

Цього сезону Малиновський провів п'ять матчів за "Дженоа" у чемпіонаті Італії, результативними діями не відзначався.

Після чотирьох турів команда Руслана з 5 очками посідає 11-те місце у турнірній таблиці Серії А.

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