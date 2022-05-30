Малиновський потрапив до незвичайної збірної футболістів Серії А

Гравець "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський опинився в символічній та водночас унікальній команді Чемпіонату Італії.

Так, 29-річний півзахисник опинився серед футболістів, які мають статус "найцінніших", але в них незабаром завершуються контракти.

Відповідний список склав авторитетний портал Transfermarkt. Окрім українця, у команді опинилися наступні виконавці: Алекс Мерет ("Наполі"), Каліду Кулібалі ("Наполі"), Стефан Де Врай ("Інтер"), Мілан Шкрініяр ("Інтер"), ВІлфред Сінго ("Торіно"), Маттіас Сванберг ("Болонья"), Адріен Рабьо ("Ювентус"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Луїс Муріель ("Аталанта") та Жоау Педру "(Кальярі").

Зазначимо, що Маліновський 2019 року підписав із "бергамасками" чотирирічний контракт, тому його трудова угода спливає через рік.

Додамо, що цього сезону на рахунку Малиновського 41 поєдинок у всіх турнірах, десять забитих голів та шість асистів. Зокрема, Руслан взяв участь у 30 іграх Серії А, відзначився шістьма м'ячами та чотирма результативними передачами.

Наразі гравець "Аталанти" у складі збірної України готується до надважливого виїзного поєдинку плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом;

Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом; Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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