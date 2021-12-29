Малиновський потрапив до символічної збірної Серії А за підсумками 2021 року

Малиновський потрапив до символічної збірної Серії А за підсумками 2021 року

28-річний українець був одним з найкращих у Чемпіонаті Італії.

Український півзахисника "Аталанти" Руслан Малиновський увійшов до символічної команди Серії А 2021 року за версією SofaScore.

Статистичний портал поставив Руслану середню оцінку 7,44 бала. Це другий найкращий показник після нападника "Наполі" Лоренцо Інсінье - 7,51.

Зазначимо також, що Малиновський - єдиний представник "Аталанти" у цій символічній збірній року.

| Team of the Year



Our overview of 2021 continues, as we now reveal our Serie A TOTY! ⬇️



Napoli are the side represented by the most players in our XI, while their captain Lorenzo Insigne stands out as our Serie A Player of the Year. pic.twitter.com/V8E0wGxQzs — SofaScore (@SofaScoreINT) December 29, 2021

У 2021 році Малиновський провів 42 матчі в Серії А, забив 11 голів та зробив 11 результативних передач. Українець став найкращим асистентом елітного дивізіону Італії за підсумками сезону-2020/21.

Після 19 турів "Аталанта" йде четвертою в таблиці Серії А, набравши 38 балів.

У наступному, 20-му турі Серії А, команда Малиновського прийме "Торіно". Гра відбудеться 6 січня після короткої зимової паузи в чемпіонаті.

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