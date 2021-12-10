Малиновський потрапив до символічної збірної своєї групи в Лізі чемпіонів

Малиновський потрапив до символічної збірної своєї групи в Лізі чемпіонів

Він взяв участь у п'яти з шести поєдинків.

Український футболіст італійської " Аталанти " Руслан Малиновський потрапив до символічної збірної своєї групи Ліги чемпіонів.

Так, статистичний портал WhoScored, орієнтуючись на свої оцінки, склав символічну збірну квартету F за підсумками групового раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи. Отримавши оцінку 7,1 балів, 28-річний півзахисник опинився серед одинадцяти найкращих.

Окрім Малиновського, там опинилися ще двоє гравців "Аталанти" - Рафаель Толої та Хосе Луїс Паломіно.

whoscored.com

Зазначимо, що Малиновський взяв участь у п'яти з шести ігор на груповій стадії Ліги чемпіонів. Там українець відзначився одним забитим голом, який було проведено в поєдинку 6-го туру проти іспанського "Вільярреала".

До вашої уваги відео з цим м'ячем.

"Аталанта" продовжить свій шлях у Лізі Європи, адже в очній дуелі поступилася "Вільярреалу" за право зіграти у плейоф Ліги чемпіонів ;

; Групу "Аталанти" виграв англійський "Манчестер Юнайтед", а швейцарський "Янг Бойз" посів останню позицію;

Цього сезону на рахунку Малиновського 20 матчів у всіх турнірах, п'ять забитих м'ячів та одна результативна передача.

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