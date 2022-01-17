Малиновський пропустить другий поспіль матч "Аталанти" в Серії А: названа причина

Український футболіст не отримав ще другу дозу вакцини.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський не зможе допомогти своїй команді в поєдинку 23-го туру італійської Серії А проти "Лаціо", запланованому на 22 січня.

Як повідомляє TuttoAtalanta, 28-річний українець позбавлений можливості взяти участь у матчі, оскільки не вакцинований.

Від 10 січня в Італії набув чинності новий COVID-протокол. Тепер гравці зобов'язані мати зелений сертифікат про вакцинацію для відвідування стадіону. Повідомляється, що Малиновський, а також словенський хавбек Йосип Ілічич, вже отримали першу дозу вакцини, проте повернутися до гри вони зможуть лише за 15 днів після щеплення.

Раніше з цієї ж причини польський воротар "Ювентуса" Войцех Щенсний не зіграв проти "Інтера" в Суперкубку Італії.

Додамо, що поєдинок 22-го туру італійської Серії А проти "Інтера" український футболіст пропустив через позитивний тест на коронавірус. Без Малиновського "бергамаски" вдома зуміли відібрати очки в поточного лідера чемпіонату - 0:0 .

У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 23 матчі за італійський клуб у всіх тунірах, 6 голів і 2 асисти.

Після 21 зіграного матчу "Аталанта" посідає четверте місце в таблиці Серії А, маючи у своєму заліку 42 пункти. Лідирує в чемпіонаті з 50 очками "Інтер".

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