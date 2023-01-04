Малиновський проти Коваленка: "Аталанта" в компенсований час уникла поразки в українському дербі

Обидва українці вийшли на поле в другому таймі.

"Аталанта" у виїзному матчі 16-го туру італійської Серії А зіграла внічию зі "Спецією" – 2:2 .

Господарі двічі забили в першому таймі – відзначилися Еммануель Квартсін Г'ясі та М'Бала Нзола.

Проте "бергамаскам" вдалося здійснити камбек. На 77-й хвилині Расмус Гейлунд скоротив відставання, а в компенсований час Маріо Пашаліч врятував "Богиню" від поразки.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський та його співвітчизник Віктор Коваленко, який виступає за "Спецію" в оренді з клубу із Бергамо, вийшли на поле в другому таймі – на 81-й та 78-й хвилинах відповідно. Результативними діями представники України не відзначились.

"Аталанта" з 28 очками йде на шостому місці в Серії А. "Спеція" з 14 балами посідає 17-те місце.

У наступному турі команда Джан П'єро Гасперіні 9 січня на виїзді зіграє проти "Болоньї", а "Спеція" 8 січня прийме "Лечче".

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