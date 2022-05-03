Малиновський розкішним асистом допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки в матчі Серії А (відео)

Малиновський розкішним асистом допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки в матчі Серії А (відео)

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився гольовою передачею в поєдинку 35-го туру Серії А проти "Салернітани".

Малиновський розпочав зустріч у Бергамо на лаві запасних, але вийшов на заміну на 76-й хвилині, коли його команда поступалася з рахунком 0:1.

За дві хвилини до кінця основного часу українець зробив шикарний дальній асист на Маріо Пашаліча, який і зрівняв рахунок у матчі.

Відео гольової передачі Малиновського

Більше голів команди не забивали. Протистояння завершилося внічию - 1:1.

Для Малиновського цей поєдинок став 28-м у нинішньому сезоні Серії А. На його рахунку шість голів та три результативні передачі.

Наразі "Аталанта" з 56 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці італійського чемпіонату. "Салернітана" йде у зоні вильоту на 18-й позиції, маючи 26 залікових балів.

У наступному турі Серії А "бергамаски" 8 травня на виїзді зіграють проти "Спеції", а "Салернітана" 5 травня прийме останню команду чемпіонату - "Венецію".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що італійський воротар, який захищав Україну від окупантів, отримав поранення та повернувся додому.

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