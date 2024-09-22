Малиновський успішно переніс операцію після важкої травми: відомі подробиці

Найближчими днями Руслан розпочне реабілітацію.
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський переніс операцію після важкої травми, яку отримав напередодні в матчі 5-го туру італійської Серії А з "Венецією".
Як повідомляється на офіційній сторінці "грифонів" в Instagram, хірурнічне втручання було успішним. Найближчими днями 31-річний українець розпочне реабілітацію.
"Сьогодні вранці гравцеві Руслану Маліновському було зроблено операцію на правій щиколотці. Операція, проведена професором Федеріко Сантоліні та його командою, минула успішно. Гравець почувається добре і найближчими днями розпочне реабілітацію на базі клубу", – йдеться в заяві клубу.
Раніше "Дженоа" повідомила, що у Малиновського травма правої щиколотки – вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Терміни відновлення Руслана стануть відомі пізніше.
Цього сезону Малиновський провів п'ять матчів за "Дженоа" у чемпіонаті Італії, результативними діями не відзначався.
Матч "Венеція" – "Дженоа" завершився з рахунком 2:0 на користь господарів.
Наразі команда Малиновського з 5 очками після п'яти матчів посідає 13-те місце у турнірній таблиці Серії А.
Наступний поєдинок "грифони" проведуть у середу, 25 вересня, проти "Сампдорії" в рамках другого раунду Кубка Італії. У суботу, 28 вересня, "Дженоа" прийме "Ювентус" у чемпіонаті Італії
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