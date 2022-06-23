Малиновський визнаний автором найкращого голу "Аталанти" сезону-2021/22: відео шедевру

Український футболіст Руслан Малиновський відзначився найкращим забитими м'ячем "бергамасків" за підсумками минулого сезону.

Так, 29-річний гравець "Аталанти" отримав подібне визнання завдяки потужному, а головне - точному, удару в поєдинку 25-го туру Серії А проти туринського "Ювентуса".

Зазначимо, що це взяття воріт сталося на 76 хвилині. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, Малиновський ударом метрів з 25 поклав ігрове знаряддя точно у верхній кут голкіпера "старої синьйори".

До вашої уваги відео цього шедеврального голу.

Da vedere e rivedere

Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season! ☄️



Putting your Goal of the Season on repeat ✔️

Take a bow, @malinovskyi18! #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/aR3yEe6FDC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022

Матч проти "Ювентуса" завершвся для "Аталанти" з рахунком 1:1 ;

; Саме це взяття воріт у виконанні Малиновського було визнано найкращим голом "Аталанти" в лютому ;

; "Аталанта" за підсумками сезону-2021/22 посіла восьму сходинку в Серії та, як наслідок, уперше від 2016 року не зуміла пробитися до єврокубків.

Додамо, що цього сезону на рахунку Малиновського 41 поєдинок у всіх турнірах, десять забитих голів та шість асистів. Зокрема, Руслан взяв участь у 30 іграх Серії А, відзначився шістьма м'ячами та чотирма результативними передачами.

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