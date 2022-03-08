Малиновський визнаний найкращим футболістом Серії А за підсумками лютого

За останній місяць зими він провів три поєдинки.

Українського футболіста італійської " Аталанти " Руслана Малиновського визнано найкращим футболістом Серії А за підсумками лютого.

Про це повідомляє пресслужба Чемпіонату Італії.

За останній місяць зими 28-річний півзахисник "бергамасків" провів три матчі та відзначився одним голом. Так, статистика не досить видовищна, проте, ймовірно, уболівальники вирішили підтримати Малиновського, який наразі переживає скрутні часи через вторгнення Росії до України.

Цього сезону на рахунку Малиновського 31 поєдинок у всіх турнірах, дев'ять забитих голів та дві результативні передачі;

Наразі "Аталанта" посідає шосте місце в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 27 зіграних матчів в активі "бергамасків" 47 очок та ще є гра в запасі.

Додамо, Малиновський ставав найкращим гравцем Серії А в травні 2021 року - тоді ж українець став найкращим асистентом внутрішньої першості.

Раніше розповідалося про те, що шедевральний гол Руслана у ворота "Ювентуса" визнаний найкращим м'ячем "Аталанти" в лютому.