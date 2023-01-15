Малиновський вперше вийшов у старті "Марселя" та допоміг виграти матч чемпіонату Франції (відео)

Український півзахисник Руслан Малиновський вперше вийшов у стартовому складі "Марселя". Це сталося в матчі 19-го туру чемпіонату Франції проти "Лор'яна".

Малиновський провів на полі 66 хвилин, після чого його замінив Дімітрі Паєт. Результативною дією за відведений час українцю відзначитися не вдалося. Проте команда Руслана здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1

Початок зустрічі видався не надто успішним для "провансальців" – на 29-й хвилині Терем Моффі вивів гостей уперед.

Однак потім команда Ігоря Тудора відправила до воріт суперника три м'ячі без відповіді. На 38-й хвилині рахунок зрівняв Сеад Колашинац. А після перерви господарі забили ще двічі – на 53-й хвилині точного удару завдав Алексіс Санчес, а на 59-й підсумок протистояння встановив Джордан Верету.

Огляд матчу

Для Малиновського це був другий матч за "Марсель". 9 січня 2023 року українець офіційно перебрався до французького клубу з італійської "Аталанти". Вже за кілька днів Руслан дебютував за нову команду, вийшовши на заміну в матчі Ліги 1 проти "Труа".

Наразі "Марсель" з 42 очками посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Вище розташовуються лише "Ланс" (44) та ПСЖ (47). "Лор'ян" йде на шостій позиції, маючи у своєму активі 32 бали.

Наступного тижня команди проведуть матчі 1/16 фіналу Кубку Франції. "Марсель" 20 січня зіграє з "Ренном", а "Лор'ян" наступного дня зустрінеться з "Бастією".

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