Малиновський з дружиною відвідав дітей-сиріт, які залишили Україну через війну (фото)

Сиріт з Бердянська розмістили у одному з італійських готелів.
Півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський разом із дружиною Роксаною відвідав в Італії українських дітей-сиріт, яким довелося покинути Україну через вторгнення російських окупантів.
Про це Роксана повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні ми зустрічалися з дітками, які вибралися з Бердянська. Загалом до нас змогли приїхати 115 та 5 вихователів. Їх люб'язно розмістили в одному з готелів у мальовничому місці у горах.
Це було зробити не просто, я дуже рада, що дітям знайшли таке гарне місце. Звичайно, це дуже дорого коштує людям, які взяли на себе таке завдання і це неймовірно", - написала дружина півзахисника.
Нагадаємо, що баскетбольний клуб "Дніпро" вирішив зібрати гуманітарну допомогу для дітей з ДЦП.
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