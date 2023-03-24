"Малий боягузливий шмат лайна": Ф'юрі "наїхав" на Усика через скасування бою за звання "абсолюта"

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика після скасування бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Британець зневажливо розкритикував українця за те, що їхній об'єднавчий поєдинок не відбудеться. "Циганський король" заявив, що це Усик побоявся вийти з ним у ринг.

"Усику, ти малий гівнюк, малий шмат лайна, болотяноокий з діркою між зубами, бридкий, малий щур! Ти мерзенний виродок. Весь тиждень ти намагався зіскочити з поєдинку, благав про реванш, немов маленька дівчинка. Ти отримав свій реванш, а потім навіть не захотів битися. Запам'ятай, ти ніколи не заслужиш поєдинку з "Циганським королем". Гівнюк і боягуз.

Ти маленький 90-кілограмовий боягуз, ти шматок лайна, маленький пацюк. Вся ваша команда також знає про це, всі юристи мають повну інформацію, ти маленький бридкий су**й син.

Бийся тепер з Дюбуа в Коппер-Боксі (арена в Лондоні – прим.), малий шмат лайна. Завжди знай, що ти і всі схожі на тебе ніколи не лізьте до "Циганського короля", ти маленький боягузливий шмат лайна", – сказав Ф'юрі на відео у своєму Instagram.

‼️ Tyson Fury ripping into Oleksandr Usyk today after their fight collapsed: "Always know p***y that you were never man enough to tangle with the Gypsy King. You s***house little coward."



[️ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/wDtXrRjMfP — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 23, 2023

Нагадаємо, поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", однак українець і британець так і не змогли погодити умови контракту на бій.

Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Однак пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок.

У підсумку українець і британець так і не дійшли згоди, через що переговори про об'єднавчий бій було припинено. Усик уже згорнув свій тренувальний табір, у якому готувався до бою з Ф'юрі.

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