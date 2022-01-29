Мало не покинув гру: легендарний Майкл Джордан рознервувався наприкінці матчу з "Лейкерс" (відео)

Мало не покинув гру: легендарний Майкл Джордан рознервувався наприкінці матчу з "Лейкерс" (відео)

У власника "Хорнетс" не витримали нерви.

В рамках регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбувся матч між "Шарлотт Хорнетс" та "Лос-Анджелес Лейкерс" - 117:114 .

Хоча господарі паркету перемогли, цей поєдинок лишив неоднозначні почуття у власника "Шарлотт" Майкла Джордана.

“Michael Jordan needs to walk off what he’s seeing down the stretch from his Hornets.” pic.twitter.com/HExMCOubzr — SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2022

Наприкінці четвертої чверті "Хорнетс" вели в рахунку 111:102 і здавалося, що вони спокійно доведуть справу до логічного кінця, однак своє слово сказав плеймейкер "Лейкерс" Расселл Вестбрук, який організував камбек "озерників".

За 16 секунд до кінця зустрічі різниця становила всього "+1" для "Шарлотта" і в цей момент гравці "шершні" ледь не втратили м'яч. Джордан, який спостерігав за всім цим зі своєї ложі, не витримав, підвівся і попрямував до виходу, проте швидко повернувся до тями і сів на своє місце.

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