Мало не видалив: футболіст переплутав запрошення до збірної зі спамом

Мало не видалив: футболіст переплутав запрошення до збірної зі спамом

Тренер збірної Кабо-Верде намагався достукатись до Лопеса 9 місяців.

Півзахисник Роберту Лопес отримав запрошення до збірної Кабо-Верде, але мало не прогаяв можливість зіграти на Кубку африканських націй.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що Лопес отримав повідомлення в LinkedIn, але його збентежило те, що воно було написане португальською мовою. Роберту не знав португальського і вже майже вилучив запрошення до збірної, сплутавши з іноземним спамом.

Виявилося, що йому писав тренер збірної Кабо-Верде Бубішта – він у всьому світі шукав гравців, здатних посилити збірну країни з населенням трохи більше 500 тисяч людей.

Кубок Африки мав пройти в 2019 році, але в плани втрутилася спочатку громадянська війна в Камеруні, потім незакінчене будівництво, а потім пандемія коронавірусу. Тренер Кабо-Верде писав Лопесу протягом дев'яти місяців, і тільки після цього футболістові спало на думку вбити текст у перекладач.

"У молодості мені часто дзвонили та представлялися клубом з Англії – це завжди був пранк. Але тут все було по-справжньому", – зізнався він.

Мама футболіста – ірландка, а батько – виходець із Кабо-Верде. Лопесу зробили паспорт, і у товариському матчі він дебютував за збірну. А вже сьогодні, 9 січня, він зіграє на Кубку Африки проти Ефіопії. Початок - о 21:00 за Києвом.

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