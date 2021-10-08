Мало не звів з розуму: зірковий футболіст збірної Нідерландів жорстко розіграв партнера по команді (відео)

Дружня атмосфера в колективі - запорука успіху на поле.
Збірна Нідерландів продовжує підготовку до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Утім, встигають футболісти "Оран'є" дозволити собі й трохи розваг. Так, лідер нідерландської команди Мемфіс Депай вирішив розіграти партнера по команді Дензела Думфріса, коли той заходив у номер.
Депай сховався за дверима та коли Думфріс відчинив їх, Мемфіс миттєво вискочив з-за них, чим неабияк налякав партнера по команді. Дензел настільки виявився не готовий до цього жарту Депая, що миттєво вискочив та побіг, куди очі дивляться.
Відповідне відео з'явилося на сторінці Депая в Instagram.
- Збірна Нідерландів 8 жовтня зіграє на виїзді з Латвією;
- Після шести турів відбору до світової першості в активі Нідерландів 13 балів та перша сходинка в групі;
- На клубному рівні Депай та Думфріс виступають за "Барселону" та "Інтер" відповідно.
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