Мало не звів з розуму: зірковий футболіст збірної Нідерландів жорстко розіграв партнера по команді (відео)

Мало не звів з розуму: зірковий футболіст збірної Нідерландів жорстко розіграв партнера по команді (відео)

Дружня атмосфера в колективі - запорука успіху на поле.

Збірна Нідерландів продовжує підготовку до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Утім, встигають футболісти "Оран'є" дозволити собі й трохи розваг. Так, лідер нідерландської команди Мемфіс Депай вирішив розіграти партнера по команді Дензела Думфріса, коли той заходив у номер.

Депай сховався за дверима та коли Думфріс відчинив їх, Мемфіс миттєво вискочив з-за них, чим неабияк налякав партнера по команді. Дензел настільки виявився не готовий до цього жарту Депая, що миттєво вискочив та побіг, куди очі дивляться.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Депая в Instagram.

Збірна Нідерландів 8 жовтня зіграє на виїзді з Латвією;

Після шести турів відбору до світової першості в активі Нідерландів 13 балів та перша сходинка в групі;

На клубному рівні Депай та Думфріс виступають за "Барселону" та "Інтер" відповідно.

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