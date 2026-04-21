Малиновський близький до переходу в клуб, де грають українці — ЗМІ

Руслан Малиновський може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський близький до переходу в турецький "Трабзонспор".

Про це повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, турецький клуб запропонував 32-річному футболісту контракт на три роки, переговори перебувають на завершальній стадії.

Руслан може приєднатися до команди у статусі вільного агента. Його контракт із "Дженоа" розрахований до кінця червня поточного року.

Зазначимо, що у складі "Трабзоспора" вже виступають два українці: захисник Арсеній Батагов та вінгер Олександр Зубков.

Цього сезону Малиновський провів 31 матч на клубному рівні у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та трьома асистами.

"Трабзонспор" наразі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. "Дженоа" перебуває на 13-й позиції в італійській Серії А.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника України, який воював на боці росіян.

