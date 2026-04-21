- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Малиновський близький до переходу в клуб, де грають українці — ЗМІ
Руслан Малиновський може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський близький до переходу в турецький "Трабзонспор".
Про це повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, турецький клуб запропонував 32-річному футболісту контракт на три роки, переговори перебувають на завершальній стадії.
Руслан може приєднатися до команди у статусі вільного агента. Його контракт із "Дженоа" розрахований до кінця червня поточного року.
Зазначимо, що у складі "Трабзоспора" вже виступають два українці: захисник Арсеній Батагов та вінгер Олександр Зубков.
Цього сезону Малиновський провів 31 матч на клубному рівні у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та трьома асистами.
"Трабзонспор" наразі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. "Дженоа" перебуває на 13-й позиції в італійській Серії А.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника України, який воював на боці росіян.