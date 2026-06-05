Малиновський офіційно знайшов собі новий клуб

Руслан Малиновський / facebook.com/Trabzonspor

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Турецький "Трабзонспор" оголосив про підписання українського півзахисника Руслана Малиновського.

Про це повідомила пресслужба "Трабзонспора".

Контракт 33-річного українця з новим клубом розрахований на три сезони.

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Малиновський приєднався до "Трабзонспора" у статусі вільного агента.

Цього літа у Руслана закінчився контракт із "Дженоа" — за італійську команду він виступав від 2023 року. Спочатку на правах оренди з французького "Марселя", після чого італійський клуб викупив його контракт за 7,7 млн євро.

У сезоні-2025/26 "Трабзонспор" став бронзовим призером турецької Суперліги.

За "Трабзонспор" вже виступає інший українець — центральний захисник Арсеній Батагов.

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Раніше повідомлялося, що вінгер збірної України Олександр Зубков перейшов з "Трабзонспора" до грецького АЕКа.

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