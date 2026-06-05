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Малиновський офіційно знайшов собі новий клуб
Руслан Малиновський став гравцем турецького "Трабзонспора".
Турецький "Трабзонспор" оголосив про підписання українського півзахисника Руслана Малиновського.
Про це повідомила пресслужба "Трабзонспора".
Контракт 33-річного українця з новим клубом розрахований на три сезони.
Малиновський приєднався до "Трабзонспора" у статусі вільного агента.
Цього літа у Руслана закінчився контракт із "Дженоа" — за італійську команду він виступав від 2023 року. Спочатку на правах оренди з французького "Марселя", після чого італійський клуб викупив його контракт за 7,7 млн євро.
У сезоні-2025/26 "Трабзонспор" став бронзовим призером турецької Суперліги.
За "Трабзонспор" вже виступає інший українець — центральний захисник Арсеній Батагов.
Раніше повідомлялося, що вінгер збірної України Олександр Зубков перейшов з "Трабзонспора" до грецького АЕКа.