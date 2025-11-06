Малиновський отримав нового тренера: легендарний футболіст очолив "Дженоа"

Даніеле Де Россі / facebook.com/genoaCFCofficial

Італійська "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який забив ефектний гол в останньому матчі Серії А, оголосила про призначення Даніеле Де Россі на посаду головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті генуезького клубу.

Деталі співпраці між "грифонами" та 42-річним коучем не розголошуються.

Біля керма генуезців Де Россі змінив Патріка Вієйра, якого звільнили через провальні результати команди.

Останнім місцем роботи Де Россі була "Рома", яку він очолював від січня до вересня минулого року. Перед цим він також тренував СПАЛ.

Зазначимо, що Де Россі – легенда "Роми". Він захищав кольори "вовків" від 2002 до 2019 року, зіграв 616 матчів у всіх турнірах за римлян, в яких він забив 63 м’ячі. Вигравав разом з клубом два Кубки Італії (2007, 2008) і один Суперкубок країни (2007).

У травні 2019 року Даніеле перейшов до "Бока Хуніорс", з яким виграв чемпіонат Аргентини. На початку січня 2020-го Де Россі оголосив про завершення ігрової кар'єри.

За збірну Італії він провів 117 матчів, у яких забив 21 гол. Разом з національною командою став чемпіоном світу 2006 року та фіналістом Євро-2012.

Після перемоги над "Сассуоло" (2:1) в 10-му турі Серії А команда Малиновського з 6 очками посідає 18-ту сходинку, залишаючись у зоні вильоту.

У наступному турі "Дженоа" 9 листопада прийме "Фіорентину".