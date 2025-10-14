ТСН у соціальних мережах

Малиновський оцінив перемогу над Азербайджаном та перспективи України у відборі до ЧС-2026

Руслан дав коментар після переможного для "синьо-жовтих" поєдинку в Кракові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / © УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував складну перемогу над Азербайджаном (2:1) в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

У поєдинку, який відбувся 13 жовтня на стадіоні "Краковія" в польському Кракові, 32-річний хавбек віддав результативну передачу та забив переможний гол.

Після завершення гри Малиновський, який отримав нагороду "Лев матчу", оцінив результат і подальші перспективи української збірної у боротьбі за вихід на світову першість.

"Чи це найуспішніший мій приїзд до збірної за всю історію (три голи та результативна передача – прим.)? Якщо такі цифри – то, напевно, так. Не хочеться ніде літати, тому що попереду ще дві гри, у яких це буде неважливо. Потрібно набирати мінімум два очки.

Дуже приємно, що забив м'яч, і дуже радий за Олексія Гуцуляка. Він дуже добре працював – це було видно як на тренуваннях, так і в іграх. У нього є дуже класні якості: ліва нога, і він добре грає головою. Сьогодні він забив головою і віддав асист. Вітаю всіх українців, усіх уболівальників з цією перемогою.

Що змінилося, поки мене рік не було у збірній? З'явилися деякі молоді хлопці, які отримали перший виклик. Звичайно, не вистачає деяких гравців – таких як Яремчук, Зубков, Зінченко, Циганков – тих, хто був раніше.

Я дуже радий бачити всіх – Миколенка, Шапаренка, Бущана, Забарного, Матвієнка – з ким ми були у збірній багато років. У нас завжди була чудова атмосфера, і я знаю, що хлопці виходять й віддаються на полі на 100%.

Чому гра з Азербайджаном була для збірної України складнішою? Звичайно, є тиск, відповідальність. Можливо, трохи поспішали у деяких ситуаціях – хотіли забити швидкий м'яч, другий гол, третій. Можливо, це й зіграло з нами неприємний жарт.

Найголовніше – це перемога. Бачите, Ісландія зіграла з Францією внічию – 2:2. Небагато моментів створили, але забили Франції два м'ячі. У футболі вирішують епізоди.

Який зараз психологічний настрій після двох перемог поспіль? Я критику не читав, не бачив. Але результат... З Азербайджаном зіграли 1:1. Як я і казав – усе вирішують епізоди, тому потрібно проаналізувати помилки й готуватися до фінальних матчів. Зараз ми виграли дві гри, і все попереду. Груповий етап – це не одна-дві гри, де ти виграв або програв. Це довга дорога, на якій ми повинні бути сконцентрованими й грати до кінця.

Чи реально здобути дві перемоги у матчах з Францією та Ісландією? Знаєте, запитайте про це у букмекерів. Я жартую, звичайно. У футболі все реально, але спочатку потрібно готуватися до Франції, а вже потім буде наступний матч", – сказав Малиновський у флешкоментарі MEGOGO.

Зазначимо, що в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

