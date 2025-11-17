Малиновський прокоментував перемогу над Ісландією та вихід до плейоф відбору ЧС-2026

Руслан Малиновський / © УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував перемогу над Ісландією (2:0) в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

"Це було найголовніше сьогодні – самовіддача, зарядженість, ігрова дисципліна. У першому таймі ми грали непогано, бракувало завершення. Час минав, і коли залишалося все менше часу, вони низько сіли. Потім було вже важко розкривати, знаходити простір між лініями.

Хлопці, які вийшли на заміну, дуже посилили гру – Гуцуляк віддав передачу, Зубков забив гол. Всі дуже раді. Звичайно, вони вже тягнули час наприкінці, але якщо брати всю гру, сьогодні всі відпрацювали на 100 відсотків. Вітаю всіх уболівальників, сьогодні атмосфера була чудовою. Всіх з перемогою, всю Україну.

Трохи злий був, тому що були моменти, в яких потрібно витискати трохи більше. Ну нічого страшного, це футбол. Сьогодні поле важке було. Але найголовніше – що виграли.

Ми закрили цей рік перемогою. Вважаю, що провели дуже класну гру, і ми заслужили цю перемогу сьогодні", – сказав Малиновський у коментарі MEGOGO.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Своїх суперників у плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

